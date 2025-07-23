Из жизни

В Наровчате пострадавшую в ДТП женщину возмутило решение суда

Печать
Telegram

В Наровчате инспектор Госавтоинспекции прекратил производство по делу в отношении водителя, сбившего велосипедистку, по причине отсутствия в его действиях состава правонарушения. Мужчине инкриминировалась ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Пострадавшая жительница Наровчата подала жалобу в суд на такое решение полицейского.

ДТП случилось в январе 2025 года на улице Октябрьской. Водитель, поворачивая направо, не занял соответствующее положение на проезжей части и наехал на велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении.

Женщина получила телесные повреждения - ушиб поясницы и коленного сустава. По делу была назначена судмедэкспертиза, но выявленные травмы оказались не подлежащими судебно-медицинской оценке.

Велосипедистка и ее защитник просили суд отменить постановление госавтоинспектора, указав: согласно справке из медучреждения она находилась на больничном более 21 дня, что относится к критериям средней тяжести вреда здоровью.

«Однако она не представила доказательств о прохождении лечения по поводу полученных травм. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о законности и обоснованности обжалуемого постановления и отсутствии оснований для удовлетворения жалобы», - сообщили в Наровчатском районном суде.

Потерпевшая обратилась в областной суд, но и там решение оставили без изменения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте