В Наровчате пострадавшую в ДТП женщину возмутило решение суда

23.07.2025 | 13:24

В Наровчате инспектор Госавтоинспекции прекратил производство по делу в отношении водителя, сбившего велосипедистку, по причине отсутствия в его действиях состава правонарушения. Мужчине инкриминировалась ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Пострадавшая жительница Наровчата подала жалобу в суд на такое решение полицейского.

ДТП случилось в январе 2025 года на улице Октябрьской. Водитель, поворачивая направо, не занял соответствующее положение на проезжей части и наехал на велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении.

Женщина получила телесные повреждения - ушиб поясницы и коленного сустава. По делу была назначена судмедэкспертиза, но выявленные травмы оказались не подлежащими судебно-медицинской оценке.

Велосипедистка и ее защитник просили суд отменить постановление госавтоинспектора, указав: согласно справке из медучреждения она находилась на больничном более 21 дня, что относится к критериям средней тяжести вреда здоровью.

«Однако она не представила доказательств о прохождении лечения по поводу полученных травм. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о законности и обоснованности обжалуемого постановления и отсутствии оснований для удовлетворения жалобы», - сообщили в Наровчатском районном суде.

Потерпевшая обратилась в областной суд, но и там решение оставили без изменения.