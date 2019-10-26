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Спорт | Пензенские школьники отправятся на фестиваль дворового футбола

26.10.2019|15:46
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Большинство мальчишек мяч гоняет давно, а вот некоторые впервые отправятся в Москву. Через несколько дней там откроется I Всероссийский фестиваль дворового футбола 6 на 6 - таков формат игры. Пензенскую область в столице будут представлять юные спортсмены из школы № 66.

«Всего приезжают 56 регионов, и мы надеемся, что наша команда, которая готовилась с сентября, не окажется в числе последних», - отметил руководитель проекта «Детский спорт» Анатолий Бирюзов.

Пензенские дворовые футболисты будут сражаться за победу на стадионе «Динамо».

«Правила приближены и к большому, и к мини-футболу. Дети непрофессиональные, из дворовых команд, там их и числом побольше. Так что - по упрощенным правилам», - рассказал учитель физкультуры школы № 66 Геннадий Викулов.

Всероссийский фестиваль дворового футбола продлится три дня.

«Ребята посетят игру «Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный), потом состоится награждение победителей и участников. Думаю, проигравших на этом фестивале не будет», - добавил Анатолий Бирюзов.

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