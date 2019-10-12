12.10.2019 | 18:06

На Олимпийской аллее на закате второго бабьего лета любители тонуса тела и мышечной радости в 15-й раз провели забег, посвященный памяти земляка, Героя России Джафяса Яфарова, погибшего на Северном Кавказе.

Вдохнуть свежий воздух полной грудью решили около 100 человек.

«Количество постоянным не бывает - то больше, то меньше. Но радует, что родители приводят своих детей и с ними пробегают», - рассказал организатор забега Фярид Акжигитов.

«Настроение сегодня просто замечательное, погода - супер, температура - для того, чтобы бить рекорды, влажность идеальная, дождя нет, то есть все так, как хотят бегуны. Именно поэтому я сегодня взял молодого человека, приучаю потихонечку его к спорту. Сегодня мы побежим километр, это уже не первая для него дистанция, он ее очень любит. Надеюсь, что сегодня побьет свой личный рекорд», - отметил участник забега Вячеслав Кубис.

Самые подготовленные выбрали марафонскую дистанцию 42 километра 195 метров. Смельчакам пришлось провести на лесной аллее более двух часов.