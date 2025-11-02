«Дизель» проиграл выездной матч в Санкт-Петербурге

В субботу, 1 ноября, пензенский «Дизель» сыграл выездной матч с петербургским клубом СКА-ВМФ.
Счет открыли хозяева льда на 2-й минуте встречи. Больше в первом периоде голов не было.
Во втором игровом отрезке, на 29-й минуте матча, дизелист Павел Махановский огорчил голкипера петербургской команды, сравняв счет. Через 2 минуты шайбу в ворота пензенцев отправили хозяева льда. На 35-й минуте игры они закрепили успех, забив третий гол.
В третьем периоде отличился дизелист Антон Лукичев, забросив шайбу на 45-й минуте матча. Счет стал 2:3 в пользу СКА-ВМФ. На 47-й минуте хозяева льда забили четвертый гол. Перед самым окончанием игры Павел Махановский оформил дубль. Пензенцы проиграли со счетом 3:4.
«Дизель» возвращается в Пензу, команду ждут домашние матчи. Первый состоится 7 ноября. Соперником выступит ХК «Норильск».
30 октября пензенский клуб встретился с «Динамо СПб» в Санкт-Петербурге и потерпел поражение со счетом 1:2.
