«Дизель» проиграл выездной матч в Санкт-Петербурге

02.11.2025 | 09:56

В субботу, 1 ноября, пензенский «Дизель» сыграл выездной матч с петербургским клубом СКА-ВМФ.

Счет открыли хозяева льда на 2-й минуте встречи. Больше в первом периоде голов не было.

Во втором игровом отрезке, на 29-й минуте матча, дизелист Павел Махановский огорчил голкипера петербургской команды, сравняв счет. Через 2 минуты шайбу в ворота пензенцев отправили хозяева льда. На 35-й минуте игры они закрепили успех, забив третий гол.

В третьем периоде отличился дизелист Антон Лукичев, забросив шайбу на 45-й минуте матча. Счет стал 2:3 в пользу СКА-ВМФ. На 47-й минуте хозяева льда забили четвертый гол. Перед самым окончанием игры Павел Махановский оформил дубль. Пензенцы проиграли со счетом 3:4.

«Дизель» возвращается в Пензу, команду ждут домашние матчи. Первый состоится 7 ноября. Соперником выступит ХК «Норильск».

30 октября пензенский клуб встретился с «Динамо СПб» в Санкт-Петербурге и потерпел поражение со счетом 1:2.