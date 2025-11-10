«Дизель» в упорной борьбе одолел красноярский «Сокол Кр»

В воскресенье, 9 ноября, «Дизель» в упорном противостоянии сумел одержать победу над красноярским «Соколом Кр». Пензенские хоккеисты принимали соперника на своем льду. Матч собрал 5 217 зрителей.
Хозяева открыли счет на 2-й минуте игры (отличился Данила Попов), но уже к середине первого периода он сравнялся (шайба на счету Андрея Болучевского), а к концу гости усилиями Алексея Князева вырвались вперед - 2:1.
Во втором временном отрезке дизелисту Дмитрию Сидлярову удалось отправить в ворота красноярцев сразу 2 шайбы, что ненадолго вывело пензенскую команду в лидеры - 3:2.
Однако в третьей 20-минутке гости снова сперва выровняли положение (шайба в копилке Руслана Абянова), а затем забили еще один гол (его автором стал Илья Скворцов). За полторы минуты до конца игры хозяева ликвидировали отставание (Дмитрий Сидляров оформил хет-трик) - 4:4.
В основное время и в овертайме выявить сильнейшего не удалось. В серии послематчевых буллитов удача оказалась на стороне подопечных Дмитрия Шандурова. Итоговый счет - 5:4 в пользу «Дизеля».
