Пензенский «Дизель» начал домашнюю серию игр с победы

В пятницу, 7 ноября, пензенский «Дизель» начал домашнюю серию матчей. Команда встретилась с ХК «Норильск». За игрой следили более 4 300 зрителей.
Счет открыли перед самым концом 1-го периода. На 19-й минуте «дизелист» Владимир Бобылев огорчил голкипера соперников.
В 2-м игровом отрезке пензенцы удвоили счет - отличился Владислав Лукин. На 38-й минуте встречи гости забросили шайбу в ворота «Дизеля». Результат стал 2:1 в пользу хозяев.
В 3-м периоде голов не было. Пензенцы уверенно оборонялись, норильчане пытались продавить, желая сравнять счет. Матч завершился победой «Дизеля».
Следующая игра состоится 9 ноября - с красноярским ХК «Сокол».
1-го числа «Дизель» провел выездной матч с петербургским клубом «СКА-ВМФ». Игра завершилась поражением пензенской команды со счетом 3:4.
