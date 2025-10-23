Пензенский «Дизель» обыграл ХК «Нефтяник» в овертайме

23.10.2025 | 21:36

В четверг, 23 октября, пензенский «Дизель» на своем льду сразился с «Нефтяником» из Альметьевска и одержал победу.

Счет в матче открыли хозяева: на 13-й минуте точным броском отметился Дмитрий Сидляров.

Во втором периоде удача улыбнулась пензенцам еще раз. Красный свет за воротами соперника зажег Павел Махановский - 2:0.

Однако гости сумели в том же временном отрезке сравнять счет. Сначала отличился Ислам Хасанов, а затем Расим Шакиров помог своей команде реализовать большинство.

Третий период прошел без заброшенных шайб. Игра перешла в овертайм, но он продлился недолго: через 37 секунд Дмитрий Сидляров оформил дубль. Итоговый счет - 3:2 в пользу пензенцев.

Следующая игра у «Дизеля» состоится 30 октября, соперником будет «Динамо СПб».