Пензенский «Дизель» проиграл «Металлургу» с сухим счетом

Во вторник, 11 ноября, пензенский «Дизель» принял на домашнем льду новокузнецкий «Металлург». Матч собрал 4 098 зрителей.

Именно гости в первом периоде открыли счет - отличился Владислав Чуркин. В конце второй 20-минутки соперник забросил еще одну шайбу (ее автор - Дмитрий Соколов), увеличив отрыв - 2:0.

Менее чем за 2 минуты до окончания матча главный тренер «Дизеля» Дмитрий Шандуров заменил вратаря на полевого игрока. В это время хоккеисты «Металлурга» забили третий гол (он на счету Даниила Апалькова).

Поправить положение хозяева не смогли. Итог - поражение пензенцев со счетом 0:3.

Следующая игра состоится в четверг, 13 ноября. Хоккеисты «Дизеля» на своей площадке сразятся с командой «Динамо-Алтай».

