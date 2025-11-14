«Дизель» одержал победу над ХК «Динамо-Алтай» в серии буллитов

14.11.2025 | 08:42

Вечером в четверг, 13 ноября, пензенский «Дизель» встретился на домашнем льду с ХК «Динамо-Алтай» из Барнаула. За матчем следили 4 127 зрителей.

В первом периоде голов не было, хотя у обеих команд имелись шансы забить в большинстве, ни одна из них их не реализовала.

Счет в игре открыли хозяева на первой минуте второго периода - отличился Данила Попов.

На второй минуте третьего игрового отрезка гости огорчили пензенского голкипера, однако уже в следующую минуту шайба оказалась в воротах ХК «Динамо-Алтай» - Данила Попов оформил дубль. Перед окончанием матча соперники дизелистов сравняли счет. Игра перешла в овертайм.

Там победитель не определился. Исход встречи решила серия буллитов, в ней верх одержал пензенский «Дизель». Встреча закончилась со счетом 3:2.

Для дизелистов завершилась домашняя серия игр. После короткого перерыва команду ждут выездные матчи.

11 ноября пензенцы на своем льду уступили новокузнецкому «Металлургу» со счетом 0:3.