Спорт

«Дизель» одержал победу над ХК «Динамо-Алтай» в серии буллитов

Печать
Telegram

Вечером в четверг, 13 ноября, пензенский «Дизель» встретился на домашнем льду с ХК «Динамо-Алтай» из Барнаула. За матчем следили 4 127 зрителей.

В первом периоде голов не было, хотя у обеих команд имелись шансы забить в большинстве, ни одна из них их не реализовала.

Счет в игре открыли хозяева на первой минуте второго периода - отличился Данила Попов.

На второй минуте третьего игрового отрезка гости огорчили пензенского голкипера, однако уже в следующую минуту шайба оказалась в воротах ХК «Динамо-Алтай» - Данила Попов оформил дубль. Перед окончанием матча соперники дизелистов сравняли счет. Игра перешла в овертайм.

Там победитель не определился. Исход встречи решила серия буллитов, в ней верх одержал пензенский «Дизель». Встреча закончилась со счетом 3:2.

Для дизелистов завершилась домашняя серия игр. После короткого перерыва команду ждут выездные матчи.

11 ноября пензенцы на своем льду уступили новокузнецкому «Металлургу» со счетом 0:3.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети