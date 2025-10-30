Пензенский «Дизель» потерпел поражение в Санкт-Петербурге

В четверг, 30 октября, пензенский «Дизель» встретился с «Динамо СПб» в Санкт-Петербурге и потерпел поражение.
В первом периоде обошлось без заброшенных шайб. Во втором гости открыли счет: на 36-й минуте красный свет за воротами соперника зажег Тимур Закиров - 1:0 в пользу «Дизеля».
В третьем временном отрезке хозяева сначала сравняли цифры на табло, а затем вырвались вперед. Одну шайбу забросил Антон Назаревич, но ее не засчитали по результатам видеопросмотра (гол высоко поднятой клюшкой). На 52-й минуте вратаря пензенцев переиграл Дмитрий Жукенов - 1:1. На 58-й, когда хозяева были в большинстве, отметился точным броском Михаил Тихонов.
Больше счет не менялся. Итог встречи - 2:1 в пользу «Динамо СПб».
Следующая игра у «Дизеля» состоится 1 ноября и тоже в Санкт-Петербурге. Соперником будет «СКА-ВМФ».
