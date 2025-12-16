Стало известно, где отключат свет в Пензе 17 декабря

В среду, 17 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, вошли адреса в Подлесном, микрорайоне Пенза-II, Райках, Терновке и Заре.
С 8:30 до 15:00:
- ул. Нейтральная, 76а, 78а, 78Б, 82Б, 84а, 86а, 88а; ул. 2-я Нейтральная, 1, 3-5, 7-10, 12-15, 17, 19-21; ул. Парижской Коммуны, 1-6, 8-17, 17а, 19-27, 27а, 29-50, 52-54, 56-74, 74а, 77-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96; 1-й пр-д Парижской Коммуны, 1-13, 13а, 15, 17; 2-й пр-д Парижской Коммуны, 1-8, 23, 23а; 20; ул. Седова, 1-19; пр-д Седова, 5-9.
С 8:30 до 16:00:
- ул. Долгорукова, 11; Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22; 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, к/н 995; Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а; 3-й пр-д Чаадаева, 3-13;
- ул. Горная, 30, 38а; ул. Гражданская, 50-62 (четные), 66, 68, 72; ул. Жуковского, 2-6, 8, 12, 14, 16-18, 20-42, 44, 46, 48-51, 51а, 54, 57, 62, 64, 66; ул. Ключевая, 30, 32, 34-40, 42-54, 56-71, 73-75, 77, 78, 80, 82; ул. Короленко, 1-4,15, 20-22, 29,31; ул. Ново-Гражданская, 5-8, 8а, 10, 10а, 16-22 (четные), 26, 30; ул. Пушкина, 84, 88, 90, 94-104 (четные), 116-134 (четные); ул. Толстого, 120, 124, 128, 128а, 131а, 135, 137, 139, 141, 141а, 143; ул. Шевченко, 39-49 (нечетные).
С 9:00 до 16:30:
- ул. Терновского, 174, 176, 180, 182.
С 13:00 до 15:00:
- ул. Владимира Квышко, 74; ул. Дмитрия Шорникова, 55, уч. 63, 74, з/у 70; ул. Новоселов, уч. 463, 560, 1336; СНТ Заря, уч. 394, 402, 406, 412, 421, 423, 458, 465, 466, 468, 470, 471, 475, 476, 482, 487, 489, 490, 492, 496, 539, 547, 553, 556, 567, 570, 604, 617, 620, 625, 630, 631, 634.
Отключения связаны с плановыми работами на сетях.
