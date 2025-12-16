Общество

Стало известно, где отключат свет в Пензе 17 декабря

Печать
Telegram

В среду, 17 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, вошли адреса в Подлесном, микрорайоне Пенза-II, Райках, Терновке и Заре.

С 8:30 до 15:00:

- ул. Нейтральная, 76а, 78а, 78Б, 82Б, 84а, 86а, 88а; ул. 2-я Нейтральная, 1, 3-5, 7-10, 12-15, 17, 19-21; ул. Парижской Коммуны, 1-6, 8-17, 17а, 19-27, 27а, 29-50, 52-54, 56-74, 74а, 77-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96; 1-й пр-д Парижской Коммуны, 1-13, 13а, 15, 17; 2-й пр-д Парижской Коммуны, 1-8, 23, 23а; 20; ул. Седова, 1-19; пр-д Седова, 5-9.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Долгорукова, 11; Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22; 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, к/н 995; Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а; 3-й пр-д Чаадаева, 3-13;

- ул. Горная, 30, 38а; ул. Гражданская, 50-62 (четные), 66, 68, 72; ул. Жуковского, 2-6, 8, 12, 14, 16-18, 20-42, 44, 46, 48-51, 51а, 54, 57, 62, 64, 66; ул. Ключевая, 30, 32, 34-40, 42-54, 56-71, 73-75, 77, 78, 80, 82; ул. Короленко, 1-4,15, 20-22, 29,31; ул. Ново-Гражданская, 5-8, 8а, 10, 10а, 16-22 (четные), 26, 30; ул. Пушкина, 84, 88, 90, 94-104 (четные), 116-134 (четные); ул. Толстого, 120, 124, 128, 128а, 131а, 135, 137, 139, 141, 141а, 143; ул. Шевченко, 39-49 (нечетные).

С 9:00 до 16:30:

- ул. Терновского, 174, 176, 180, 182.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Владимира Квышко, 74; ул. Дмитрия Шорникова, 55, уч. 63, 74, з/у 70; ул. Новоселов, уч. 463, 560, 1336; СНТ Заря, уч. 394, 402, 406, 412, 421, 423, 458, 465, 466, 468, 470, 471, 475, 476, 482, 487, 489, 490, 492, 496, 539, 547, 553, 556, 567, 570, 604, 617, 620, 625, 630, 631, 634.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети