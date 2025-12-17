Плановое отключение света: список адресов на 18 декабря

В четверг, 18 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, вошли адреса в поселке Заря-2, микрорайонах Пенза-II, Райки, Междуречье и Стрела.
С 8:30 до 15:30:
- ул. Зеленая Горка, 3а, 4, 5, 9-18, 27, 28; ул. Земляничная, 1-6, 8, 10-14, уч. 16, 18, 19/8, 20, 22, 23-26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 42-44; 1-й Земляничный пр-д (без уточнения номеров); 2-й Земляничный пр-д, з/у 1, 4-9, 11, 13, стр. 152; 3-й Земляничный пр-д, 2, 5, стр. 6, 9-14, 19, 21, 23, стр. 38, 61, уч. 69, 138; 4-й Земляничный пр-д, 1-9 (нечетные), 10-18 (четные), стр. 213; 5-й Земляничный пр-д, 1, 1а, 3, 3а, 4, 7-16, 18, 20, 21, 26, 28, 34; 6-й Земляничный пр-д, 3, 6-12, 12а, 14, 16, 17, стр. 90, 91; 6-й Земляничный пр-д/ул. Прохладная, 18/36; ул. Изумрудная 1-4, 6, 8, 10, 22, 68; ул. Клубничная, 3-13 (нечетные), 16, 17, 17а, 17Б, 19, 21, 25, 27, стр. 207; мкр-н № 3, стр. 93, 103, 106, 134, 183; ул. Новоселов, 9, уч. 15, 17, з/у 7; ул. Прохладная, 4, 6, стр. 7, 9, 10, 16, 17, 19-25/13, 30-34, 39, 43, уч. 118, 125, 126; ул. Прохладная/4-й Земляничный пр-д, 18/11; ул. Ступишина, 2, 3, 9, 14, 16, уч. 37; ул. Таганцева, 3, 11, 13, 17.
С 8:30 до 16:00:
- ул. Долгорукова, 11; ул. Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22; 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, к/н 995; Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а; 3-й пр-д Чаадаева, 3-13;
- ул. Горная, 30, 38а; ул. Гражданская, 50-62 (четные), 66, 68, 72; ул. Жуковского, 2-6, 8, 12, 14, 16-18, 20-42, 44, 46, 48-51, 51а, 54, 57, 62, 64, 66; ул. Ключевая, 30, 32, 34-40, 42-54, 56-71, 73-75, 77, 78, 80, 82; ул. Короленко, 1-4, 15, 20-22, 29,31; ул. Ново-Гражданская, 5-8, 8а, 10, 10а, 16-22 (четные), 26, 30; ул. Пушкина, 84, 88, 90, 94-104 (четные), 116-134 (четные); ул. Толстого, 120, 124, 128, 128а, 131а, 135, 137, 139, 141, 141а, 143; ул. Шевченко, 39-49 (нечетные).
С 9:00 до 12:00:
- ул. Боровиковского, 76, 78, 80-84, 86, 88, 89, 90-94; ул. Крамского, 68, 70, 72, 74-81, 83-103 (нечетные); пр-д Крамского, 20-39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50; ул. Полтавская, 3-42, 44, 46, 48, 50, 52; 1-й Полтавский пр-д, 1-17, 19, 21; пр-д Тропинина, 2Б, 3-18.
С 9:00 до 16:00:
- ул. Дзержинского, 3.
Отключения связаны с плановыми работами на сетях.
