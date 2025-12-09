09.12.2025 | 21:04

В Пензенской области с начала 2025 года 38 студенческих семей получили подарки для новорожденных.

Набор предоставляется тем, кто обучается очно, в него входят: трикотажный и велюровый комбинезоны, боди с коротким и длинным рукавом, пеленка непромокаемая и пеленка для купания, многоразовая клеенка, детское одеяло, влажные салфетки, гигиенический набор и погремушка.

Для получения вещей одному из родителей необходимо подать документы в региональный минтруд (свидетельство о рождении малыша и справку об обучении).

«Подарок выдается в день обращения, но важно успеть в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка», - отметили в минтруде.

Справочную информацию о данной мере поддержки можно получить по телефону 8 (8412) 20-20-10 (добавочный 1712).