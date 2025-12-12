В минздраве развеяли слух о закрытии пункта забора анализов на ГПЗ

Функционирование пункта забора анализов в филиале детской поликлиники № 4 в Пензе стало предметом обсуждения на прямой линии губернатора в четверг, 11 декабря.
К главе региона обратилась жительница ГПЗ, напуганная слухами о закрытии лаборатории. Женщина попросила сохранить ее, ведь иначе мамам с малышами придется ездить на Маяк, а прямой транспорт туда не ходит.
«Честно говоря, я не слышал о том, что мы собираемся там какую-то лабораторию закрывать», - ответил Олег Мельниченко.
Для министра здравоохранения Вячеслава Космачева вопрос тоже оказался неожиданным.
«За последнее время мы никоим образом не меняли структуру и формат работы данного филиала детской поликлиники. С учетом звонка я еще раз разберусь и обещаю, что никаких изменений в ближайшее время происходить не будет.
В этом подразделении находится пункт забора анализов. Он как работал, так и будет работать, чтобы родители вместе с детьми никуда не перемещались, а сдавали анализы как можно ближе к месту своего проживания», - подчеркнул Вячеслав Космачев.
Губернатор взял вопрос на личный контроль.
«Министр поклялся кровью, которую забирают в этой поликлинике, поэтому, если что-то произойдет, будет отвечать за это», - резюмировал Олег Мельниченко.
