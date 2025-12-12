Общество

В минздраве развеяли слух о закрытии пункта забора анализов на ГПЗ

Печать
Telegram

Функционирование пункта забора анализов в филиале детской поликлиники № 4 в Пензе стало предметом обсуждения на прямой линии губернатора в четверг, 11 декабря.

К главе региона обратилась жительница ГПЗ, напуганная слухами о закрытии лаборатории. Женщина попросила сохранить ее, ведь иначе мамам с малышами придется ездить на Маяк, а прямой транспорт туда не ходит.

«Честно говоря, я не слышал о том, что мы собираемся там какую-то лабораторию закрывать», - ответил Олег Мельниченко.

Для министра здравоохранения Вячеслава Космачева вопрос тоже оказался неожиданным.

«За последнее время мы никоим образом не меняли структуру и формат работы данного филиала детской поликлиники. С учетом звонка я еще раз разберусь и обещаю, что никаких изменений в ближайшее время происходить не будет.

В этом подразделении находится пункт забора анализов. Он как работал, так и будет работать, чтобы родители вместе с детьми никуда не перемещались, а сдавали анализы как можно ближе к месту своего проживания», - подчеркнул Вячеслав Космачев.

Губернатор взял вопрос на личный контроль.

«Министр поклялся кровью, которую забирают в этой поликлинике, поэтому, если что-то произойдет, будет отвечать за это», - резюмировал Олег Мельниченко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети