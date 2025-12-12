На ГПЗ появится полноценная детская поликлиника

На ГПЗ построят детскую поликлинику. Об этом пензенцев проинформировал министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев, выступивший на прямой линии губернатора в четверг, 11 декабря.
Сейчас в микрорайоне работает только филиал детской поликлиники № 4.
«Он имеет 4 кабинета для приема детей, и мы хорошо понимаем, что этого катастрофически не хватает для организации приема», - констатировал министр.
В 2026 году планируется разработать проектно-сметную документацию для строительства в 2027-2028-м нового медицинского учреждения. На данные цели из областного бюджета планируется выделить около 660 млн рублей.
По словам Вячеслава Космачева, это будет полноценная детская поликлиника на 450 посещений в смену с кабинетами приема узких специалистов, всеми необходимыми диагностическими кабинетами и даже подразделением для оказания помощи в условиях дневного стационара.
