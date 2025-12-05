ДТП с ребенком: в УЖКХ объяснили отсутствие освещения на переходе

05.12.2025 | 13:50

В городском управлении ЖКХ прокомментировали ситуацию с отсутствием освещения на переходе, где вечером в четверг, 4 декабря, сбили девочку. Речь идет об участке проезжей части на улице Генерала Глазунова, у ТЦ «Застава», домов № 3, 11 и 9.

«Мы понимаем всю серьезность ситуации, особенно после произошедшего случая. Сети освещения находятся в ведении «Пензенской горэлектросети» (ПГЭС). Уже были направлены соответствующие заявки в их адрес. Управление ЖКХ города Пензы повторно обратилось к ним с просьбой ускорить решение вопроса и обеспечить оперативное восстановление освещения», - сообщили в ведомстве.

Авария случилась около 18:00, когда уже стемнело. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, ее сбил автомобиль, которым управляла женщина.

На кадрах с места ДТП видно, что переход никак не освещается: фонари не горят.

Прокуратура организовала проверку по факту аварии, в рамках которой установит причины и условия произошедшего, проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.