С 1 января вырастут тарифы на коммунальные услуги

26.11.2025 | 10:35

С января 2026 года в Пензенской области, как и по всей России, вырастет стоимость коммунальных услуг - на 1,7%.

Причина - увеличение НДС. Со следующего года основная ставка налога на добавленную стоимость в стране вырастет с 20% до 22%, с учетом этого и скорректируют тарифы.

Основное повышение, которое обычно проводится с июля, случится с 1 октября. Цены на коммунальные услуги в регионах России пересмотрят по-разному.

В среднем по стране индекс изменения платы составит 9,9%, однако для каждого региона утверждены предельно допустимые отклонения от него. Для Пензенской области это 2,1%; таким образом, тарифы должны вырасти не более чем на 12%.

Однако стоимость ХВС и водоотведения в Пензе в 2026 году планируют поднять на 16,5% (с 1 октября по отношению к декабрю 2025-го). 31 октября депутаты гордумы на сессии согласовали соответствующий проект указа губернатора Пензенской области. Ресурсникам нужны деньги на реконструкцию сетей, и, согласно заключенному концессионному соглашению, рост тарифов на водоснабжение и водоотведение во втором полугодии 2026-го должен быть выше 12%. По закону изменение предельного (максимального) индекса требует утверждения высшим должностным лицом субъекта РФ - губернатором.