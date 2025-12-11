Общество

На ул. Московской появились новые роутеры общедоступного Wi-Fi

На улице Московской в Пензе стало больше роутеров общедоступной сети Wi-Fi. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщило региональное министерство цифрового развития и связи.

Дополнительные точки появились в районе площади Ленина, сквера «Копилка пословиц», около ТЦ «Пассаж» и рядом с Фонтанной площадью на Московской, 56/34.

«Напоминаем схему подключения к сети: включите Wi-Fi на устройстве, выберите сеть Penza_Free, авторизуйтесь с помощью бесплатного звонка или СМС», - пояснили в минцифры.

Ранее стало известно, что жители улицы Московской из-за постоянного отсутствия мобильного интернета стали пользоваться общественным Wi-Fi и сидеть в Сети весь день.

По словам главы минцифры Максима Изосимова, из-за этого время сессий в районе пришлось ограничить, через час соединение разрывается, потом требуется переподключение.

