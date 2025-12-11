Лестница, соединяющая ул. Пацаева и Тропу здоровья, останется в темноте

11.12.2025 | 14:10

В Пензе у новой лестницы от улицы Пацаева к Тропе здоровья не будут устанавливать фонари. Это не предусмотрено проектом, пояснили в областном правительстве.

Металлическую конструкцию сдали летом 2025-го. Ее длина 90 метров.

Пензенцы давно недовольны тем, что в темное время суток лестница освещается только частично: свет попадает от фонарей, установленных на Тропе, а также на улице Пацаева. Большая часть конструкции погружена в кромешную тьму.

Так, в августе читательница PenzaInform.ru пожаловалась, что без фонарика здесь ходить опасно, и попросила власти решить вопрос.

В декабре проблему затронули вновь, на этот раз на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Капитальный ремонт Тропы здоровья выполнялся согласно проектно-сметной документации. Дополнительных опор наружного освещения проектом не предусмотрено», - ответил на обращение представитель областного правительства.

Ранее пензенцы раскритиковали капитальный ремонт Тропы здоровья из-за того, что в прогулочной зоне нет пандусов. Неудобство испытывают маломобильные люди, в том числе горожане с колясками.

В Управлении капитального строительства Пензы пояснили: установка пандусов не предусмотрена проектом.