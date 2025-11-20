Паровоз на улице Луначарского хотят отремонтировать

20.11.2025 | 08:20

В Пензе намерены отремонтировать памятник «Паровоз Су 213-89», установленный на улице Луначарского, сообщили в гордуме.

Средства на работы запланировали в бюджете на 2026, плановый период 2027-2028 годов. Их хотят выделить из суммы, предусмотренной на благоустройство территорий.

Локомотив серии «Су» установили на пьедестал к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. В свое время он тянул санитарные составы с ранеными бойцами. Сейчас это еще одна достопримечательность областного центра.

Пензенцы давно считают, что паровоз следует привести в порядок.

«Нужна его реставрация. Сгнил очень», «Покрасьте монумент. Вблизи на него без слез не взглянешь», - поделились мнением горожане в Сети.