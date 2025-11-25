Утвержден порядок выплаты бойцам компенсации за дрова

В Пензенской области утвердили порядок и условия предоставления участникам СВО компенсации за покупку дров. Соответствующее постановление 24 ноября подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.
Возмещать будут фактически понесенные затраты, но не более 12 000 рублей за 12 месяцев. Сумму определили исходя из прошлогодних расчетов, когда средний размер платы за дрова составлял 1 714 рублей в месяц и при 7-месячном отопительном периоде достигал 11 998 рублей в год.
Новая мера социальной поддержки была введена этой осенью. На нее могут рассчитывать мобилизованные, добровольцы, контрактники, ополченцы, а также росгвардейцы и сотрудники СКР.
Основные условия - военнослужащий должен проживать в Пензенской области в принадлежащем ему (включая долевую или совместную собственность) доме с печным отоплением на твердом топливе.
Претендент должен подать в орган местного самоуправления заявление о предоставлении ему компенсации, приложив следующие документы:
- согласие на обработку персональных данных;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию документа, подтверждающего данные о призыве на службу и участии в СВО;
- выписку из ЕГРН или копию правоустанавливающего документа на дом;
- квитанции или чеки об оплате дров;
- копию документа, подтверждающего отсутствие централизованного отопления или индивидуального отопления от природного газа.
Деньги перечислят на счет заявителя в течение 10 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.
