В Пензенской области 11 декабря снова пойдет снег

11 декабря в Пензенской области ожидаются облачность и небольшие, местами умеренные осадки, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на четверг уличные термометры покажут -7...-2 градусов, пойдет слабый снег. Днем воздух прогреется до -4...+1, снег выпадет в большинстве районов.
Следующей ночью температура останется такой же, но в прогнозе слабый гололед местами. Наряду со снегом вероятен и дождь.
На протяжении суток ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, сменив направление с южного на юго-западное.
В Госавтоинспекции попросили водителей усилить внимание. В связи с выпадением осадков дорожная обстановка осложнилась, возрастает риск ДТП. Пешеходам следует помнить об увеличении тормозного пути автомобилей.
В старину подмечали: если 11 декабря вороны летают кругами по небу, нужно ждать метели. Холодная и сухая погода сулила жаркое лето.
