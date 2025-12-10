В Пензенской области 11 декабря снова пойдет снег

10.12.2025 | 20:30

11 декабря в Пензенской области ожидаются облачность и небольшие, местами умеренные осадки, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут -7...-2 градусов, пойдет слабый снег. Днем воздух прогреется до -4...+1, снег выпадет в большинстве районов.

Следующей ночью температура останется такой же, но в прогнозе слабый гололед местами. Наряду со снегом вероятен и дождь.

На протяжении суток ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, сменив направление с южного на юго-западное.

В Госавтоинспекции попросили водителей усилить внимание. В связи с выпадением осадков дорожная обстановка осложнилась, возрастает риск ДТП. Пешеходам следует помнить об увеличении тормозного пути автомобилей.

В старину подмечали: если 11 декабря вороны летают кругами по небу, нужно ждать метели. Холодная и сухая погода сулила жаркое лето.