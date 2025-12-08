Метеорологи дали прогноз погоды в регионе на 9 декабря

Во вторник, 9 декабря, в Пензенской области ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой мокрый снег, сообщает Приволжское УГМС.
В ночь на вторник ветер подует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с, термометры покажут 0...-5 градусов. Днем ртутные столбики задержатся в пределах -3...+2, ветер сохранит направление, но усилится до 8-13 м/с.
Следующей ночью похолодает до -1...-6 градусов, ветер сменится на южный, скорость порывов достигнет 9-14 м/с.
В народном календаре 9 декабря – Егорий Зимний. В старину в этот день следили за водой в колодцах. Если она была неподвижной, зима предполагалась спокойной, а рябь сулила вьюги и бураны.
Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.
