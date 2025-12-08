Общество

Метеорологи дали прогноз погоды в регионе на 9 декабря

Печать
Telegram

Во вторник, 9 декабря, в Пензенской области ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой мокрый снег, сообщает Приволжское УГМС.

В ночь на вторник ветер подует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с, термометры покажут 0...-5 градусов. Днем ртутные столбики задержатся в пределах -3...+2, ветер сохранит направление, но усилится до 8-13 м/с.

Следующей ночью похолодает до -1...-6 градусов, ветер сменится на южный, скорость порывов достигнет 9-14 м/с.

В народном календаре 9 декабря – Егорий Зимний. В старину в этот день следили за водой в колодцах. Если она была неподвижной, зима предполагалась спокойной, а рябь сулила вьюги и бураны.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети