Метеорологи дали прогноз погоды в регионе на 9 декабря

08.12.2025 | 19:30

Во вторник, 9 декабря, в Пензенской области ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой мокрый снег, сообщает Приволжское УГМС.

В ночь на вторник ветер подует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с, термометры покажут 0...-5 градусов. Днем ртутные столбики задержатся в пределах -3...+2, ветер сохранит направление, но усилится до 8-13 м/с.

Следующей ночью похолодает до -1...-6 градусов, ветер сменится на южный, скорость порывов достигнет 9-14 м/с.

В народном календаре 9 декабря – Егорий Зимний. В старину в этот день следили за водой в колодцах. Если она была неподвижной, зима предполагалась спокойной, а рябь сулила вьюги и бураны.

