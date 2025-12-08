Мэрия Пензы напомнила об отключении холодной воды на сутки

В понедельник, 8 декабря, в нескольких десятках домов в Пензе отключат холодную воду, напомнили в городской администрации. Ресурса не будет с 23:00 по адресам:
- ул. Измайлова, 41а, 41Б, 43, 43в, 45, 45а, 45Б, 45в, 47, 47а, 47Б, 47в, 49, 51, 51а, 53, 59а, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;
- ул. Ново-Казанская, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 6Б, 6г, 7а, 8, 8Б, 10Б, 14, 18, 20;
- ул. Луговая, 1а.
Вернуть воду должны до 23:00 9 декабря.
Причина отключения - врезка магистрального водопровода диаметром 560 мм, который прокладывают на улицах Измайлова и Ново-Казанской.
Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, на время работ организуют подвоз технической воды в социально значимые объекты, а также по заявкам управляющих организаций.
