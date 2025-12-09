На Соборной площади в Пензе установили живую елку

09.12.2025 | 17:29

На Соборной площади в Пензе закончились установка и оформление живой рождественской елки. Об этом во вторник, 9 декабря, рассказала городская администрация.

«Натуральная новогодняя красавица возвышается на 8 метров», - уточнили в мэрии, пригласив пензенцев полюбоваться результатом.

Ранее сообщалось, что на монтаж и украшение дерева из городского бюджета выделили 465 265 рублей. В сумму включены затраты на оплату работы грузчиков, монтажников, электриков, а также спецтехники. За дело взялся индивидуальный предприниматель из Бессоновки.

Сама елка стоит 130 000 рублей, ее должен был поставить пензенский ИП.

Главную городскую елку - 25-метровую каркасную уральскую сосну, которая уже появилась на площади Ленина, купили за 5 млн 182 тыс. 405 рублей. Ее установка и оформление в этом году обошлись в 1 млн 74 тысячи 295 рублей.