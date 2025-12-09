Общество

10 декабря отключат электричество в 3 микрорайонах Пензы

В среду, 10 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, вошли адреса в микрорайонах Шуист, Северная Поляна и Завод КПД.

С 8:30 до 15:30:

- Буровой пр-д, 5; ул. Колхозная, 13, 15-30, 32, 34, 36,38-44, 46; 4-й Колхозный пр-д, 3-21; ул. Ломоносова, 1, 1а, 3-10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20; пр-д Ломоносова, 1-7; ул. Матросова, 22, 24/8; 3-й пр-д Матросова, 1, 3, 5, 6, 9-20; ул. Проходная, 7а, 9, 11-18, 20, 22, 24, 26.

С 8:30 до 16:00:

- пр-д Литвинова, 17, 19, 21; ул. Новая, 2, 2Б, 5-15 (нечетные), 19-27 (нечетные), 28-31, 35; 1-й Новый пр-д, 3, 6, 8/5; 2-й Новый пр-д, 1-11, 11Б; 3-й Новый пр-д, 1-12; ул. Павлова, 2, 4-10, 12, 14-17, 19, 20-29, 32, 34, 40; пр-д Павлова, 2, 5, 6, 7; ул. Тиражная, 22.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Дружбы, 13, 15; ул. Медицинская, 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 8;

- ул. Литвинова, 15, 19, 19а, 21; ул. Егорова, 2, 2а, 4а, 4Б.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.

