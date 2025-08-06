Пару из Пензы задержали во время поиска наркотиков в лесу

06.08.2025 | 13:00

36-летняя пензячка и ее 37-летний сожитель предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые, желавшие подзаработать, были розничными курьерами-закладчиками в период с мая по июнь 2025 года.

Днем 1 июня они приехали в лес на территории Богословского сельсовета Пензенского района, где по координатам от сообщников стали искать в земле между деревьями сверток с запрещенным веществом.

Вскоре на место прибыли правоохранители. Они нашли в телефонах злоумышленников данные о геолокации и изъяли обнаруженное средство массой 49,45 г.

«Вину обвиняемые признали. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Пензенский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.