В Пензе открылись первые елочные базары

В Пензе начали работу первые елочные базары, сообщили в городской администрации во вторник, 9 декабря. Они открылись на Калинина, 93; Бородина, 1з; Антонова, 47; проспекте Победы, 95.
Другие точки (всего их 78) заработают после 10 декабря.
По 38 адресам елки будут продавать со скидкой 10% по социальной карте «Забота»:
- улица Калинина, 93;
- улица Ленинградская, 1;
- улица Пушкина/Бекешская;
- улица Кижеватова, 21;
- улица Лобачевского, 11;
- улица Мира, 6;
- улица Пушкина, 15;
- проспект Победы, 17;
- улица Лядова, 32;
- проспект Победы, 95;
- улица Коммунистическая, 35;
- улица Карпинского, 37;
- улица Рахманинова, 27;
- улица Циолковского, 3;
- улица Тепличная, 15;
- улица Антонова, 9а;
- улица Антонова, 15;
- улица Ново-Казанская, 18а;
- улица Коннозаводская, 2в;
- проспект Победы, 99;
- улица Аустрина, 139;
- улица Лядова, 36;
- улица Токарная, 16/18;
- улица Терешковой, 6;
- улица Антонова, 31;
- улица Пархоменко, 8;
- улица Карпинского, 39;
- улица Максима Горького/Урицкого, 45в;
- проспект Строителей, 37;
- улица Кронштадтская, 1;
- улица Минская, 8;
- улица Чаадаева, 29;
- улица Терновского, 164;
- улица Терешковой, 10в;
- улица Измайлова, 67;
- улица 8 Марта, 7а;
- улица Островского, 70Б;
- улица Ивановская, 148.
Ранее сообщалось, что в этом году стоимость сосны высотой 1-1,5 метра будет составлять в среднем от 1 000 рублей, 1,5-1,75 метра - от 1 500 до 1 900, 1,75-2 метра - от 1 800 до 2 500, 2-2,5 м - от 2 500 до 3 000 рублей.
