В Пензе открылись первые елочные базары

09.12.2025 | 16:47

В Пензе начали работу первые елочные базары, сообщили в городской администрации во вторник, 9 декабря. Они открылись на Калинина, 93; Бородина, 1з; Антонова, 47; проспекте Победы, 95.

Другие точки (всего их 78) заработают после 10 декабря.

По 38 адресам елки будут продавать со скидкой 10% по социальной карте «Забота»:

- улица Калинина, 93;

- улица Ленинградская, 1;

- улица Пушкина/Бекешская;

- улица Кижеватова, 21;

- улица Лобачевского, 11;

- улица Мира, 6;

- улица Пушкина, 15;

- проспект Победы, 17;

- улица Лядова, 32;

- проспект Победы, 95;

- улица Коммунистическая, 35;

- улица Карпинского, 37;

- улица Рахманинова, 27;

- улица Циолковского, 3;

- улица Тепличная, 15;

- улица Антонова, 9а;

- улица Антонова, 15;

- улица Ново-Казанская, 18а;

- улица Коннозаводская, 2в;

- проспект Победы, 99;

- улица Аустрина, 139;

- улица Лядова, 36;

- улица Токарная, 16/18;

- улица Терешковой, 6;

- улица Антонова, 31;

- улица Пархоменко, 8;

- улица Карпинского, 39;

- улица Максима Горького/Урицкого, 45в;

- проспект Строителей, 37;

- улица Кронштадтская, 1;

- улица Минская, 8;

- улица Чаадаева, 29;

- улица Терновского, 164;

- улица Терешковой, 10в;

- улица Измайлова, 67;

- улица 8 Марта, 7а;

- улица Островского, 70Б;

- улица Ивановская, 148.

Ранее сообщалось, что в этом году стоимость сосны высотой 1-1,5 метра будет составлять в среднем от 1 000 рублей, 1,5-1,75 метра - от 1 500 до 1 900, 1,75-2 метра - от 1 800 до 2 500, 2-2,5 м - от 2 500 до 3 000 рублей.