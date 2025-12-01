Общество

Опубликован декабрьский график перечисления пенсий и пособий

Отделение Социального фонда России по Пензенской области опубликовало график перечисления пенсий и пособий в декабре.

3-го числа получателям переведут:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие меры социальной поддержки.

Выплата из материнского капитала поступит 5 декабря, пособие по уходу за детьми до полутора лет - 8-го числа.

«Пенсии будут выплачены 5, 12 и 23 декабря согласно установленным датам для каждого получателя. Это касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности», - уточнили в СФР.

Стоит помнить, что деньги начисляются в течение всего дня.

Пенсии тем, кто получает их через почту, доставят согласно утвержденному графику. Его можно уточнить в отделении.

