Опубликован декабрьский график перечисления пенсий и пособий

Отделение Социального фонда России по Пензенской области опубликовало график перечисления пенсий и пособий в декабре.
3-го числа получателям переведут:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие меры социальной поддержки.
Выплата из материнского капитала поступит 5 декабря, пособие по уходу за детьми до полутора лет - 8-го числа.
«Пенсии будут выплачены 5, 12 и 23 декабря согласно установленным датам для каждого получателя. Это касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности», - уточнили в СФР.
Стоит помнить, что деньги начисляются в течение всего дня.
Пенсии тем, кто получает их через почту, доставят согласно утвержденному графику. Его можно уточнить в отделении.
