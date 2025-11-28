С начала года 268 многодетных пензячек вышли на пенсию досрочно

С начала 2025 года в Пензенской области 268 матерям назначили страховую пенсию досрочно. 215 из них воспитывают троих детей, 53 - четверых и более.
Если у женщины трое детей, она может выйти на пенсию на 3 года раньше установленного срока, то есть в 57 лет; если четверо - на 4 года раньше, в 56; если пятеро и более - в 50 лет.
«Обязательное условие - наличие у женщины 15 лет страхового стажа и необходимого количества пенсионных коэффициентов, а также воспитание детей до 8-летнего возраста», - уточнили в Отделении Социального фонда России по Пензенской области.
При этом в страховой стаж включаются периоды ухода за детьми до полутора лет.
«В настоящее время за уход за первым ребенком маме начисляется 1,8 пенсионного коэффициента в год, за второго - уже 3,6. При этом за третьего и каждого следующего ребенка начисляется по 5,4 коэффициента в год. Однако эти коэффициенты учитываются только за максимум четырех детей и не более шести лет в сумме», - отметили в СФР.
Заявление для назначении пенсии досрочно можно подать в клиентских службах СФР, МФЦ или онлайн на портале госуслуг.
