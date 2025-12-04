Пенсионеры могут узнать новый размер своей пенсии

С января 2026 года в России будут проиндексированы страховые пенсии. Размер повышения составит 7,6%.
Согласно подписанному Президентом РФ Владимиром Путиным закону о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2026-2028 годы, стоимость 1 пенсионного коэффициента в 2026 году составит 156 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости - 9 584 рубля.
Установленные на 2026 год параметры позволяют пенсионерам заранее узнать размер своей будущей пенсии, рассказал порталу Penzainform.ru экономист Герман Ткаченко.
«Страховая пенсия по старости состоит из 2 частей: произведения суммы накопленных пенсионных баллов на стоимость 1 ИПК и фиксированной выплаты к пенсии», - напомнил эксперт. Например, если у гражданина имеется 70 пенсионных баллов, то с 2026 года размер его пенсии составит 20 504 рубля (70 × 156 + 9 584).
Экономист добавил, что с 2026-го возраст выхода на пенсию повышается на 1 год. Параметры заложены пенсионной реформой, начавшейся в 2019-м. Таким образом, в следующем году на пенсию выйдут мужчины в возрасте 64 лет и женщины, которым исполнилось 59.
Важным условием является наличие не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, заключил эксперт.
