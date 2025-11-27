Общество

Детям, рожденным через 300 дней после смерти отца, назначат выплату

Печать
Telegram

В России хотят выплачивать пенсии по потере кормильца детям, которые появились на свет с помощью ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) после смерти отца.

Такой закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду, 26 ноября, пишет «Парламентская газета».

Пенсию назначат ребенку, родившемуся более чем через 300 дней со дня смерти его генетического родителя. Факт отцовства необходимо установить в суде.

Кроме того, отец ребенка должен быть в браке с его матерью и при жизни выразить намерение иметь детей.

Ежемесячная пенсия составит 7 689,83 руб., для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов - 21 177,59 руб.; для инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы - 17 648,24 руб.; для инвалидов III группы - 7 500,53 руб.

Деньги будут выплачивать до 18 лет, а если ребенок на очной форме обучения - до 23 лет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети