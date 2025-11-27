Детям, рожденным через 300 дней после смерти отца, назначат выплату

27.11.2025 | 08:36

В России хотят выплачивать пенсии по потере кормильца детям, которые появились на свет с помощью ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) после смерти отца.

Такой закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду, 26 ноября, пишет «Парламентская газета».

Пенсию назначат ребенку, родившемуся более чем через 300 дней со дня смерти его генетического родителя. Факт отцовства необходимо установить в суде.

Кроме того, отец ребенка должен быть в браке с его матерью и при жизни выразить намерение иметь детей.

Ежемесячная пенсия составит 7 689,83 руб., для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов - 21 177,59 руб.; для инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы - 17 648,24 руб.; для инвалидов III группы - 7 500,53 руб.

Деньги будут выплачивать до 18 лет, а если ребенок на очной форме обучения - до 23 лет.