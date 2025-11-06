7 ноября ожидается самая сильная геомагнитная буря года

06.11.2025 | 14:28

В пятницу, 7 ноября, ожидается самая сильная геомагнитная буря 2025 года. Предполагается, что ее уровень достигнет G5 (всего существует 5 градаций).

«Земле предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет. Модель движения [выброшенных Солнцем облаков] плазмы очень похожа на то, что предшествовало 11-12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5, когда к Земле пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров», - сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Первый крупный выброс плазмы в сторону Земли случился днем 5 ноября. Магнитные бури планетарного масштаба начали регистрировать ближе к середине ночи на 6-е. Их индекс находился в диапазоне от G2 до G3, то есть от средних до сильных.

Около часа ночи произошел второй крупный выброс плазмы в сторону Земли. Облако ударит по планете в пятницу сразу вслед за первым.

В результате диапазон уровня бурь с большой вероятностью переместится в G4-G5, пояснили ученые.

Ранее эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал метеозависимым россиянам тщательно следить за состоянием здоровья во время магнитных бурь. По его мнению, таким людям следует не паниковать, а прислушиваться к своему организму, быть активными, высыпаться и нормально питаться.