Шансы человечества выжить при взрыве сверхновой звезды оценили

Астроном Владимир Сурдин в беседе с «Газетой.Ru» оценил шансы человечества выжить при взрыве сверхновой звезды.
Ближайший к Земле кандидат в сверхновые находится в 550 световых годах, это красный сверхгигант Бетельгейзе. Звезда нестабильна и непрерывно «мигает», поэтому специалисты считают, что ее ядро скоро может схлопнуться. Однако по меркам ученых «скоро» — от десяти до ста тысяч лет.
Сурдин отметил, что сверхновые вспыхивают по-разному, поэтому многое о процессах внутри них неизвестно. По грубым оценкам, вспышка Бетельгейзе, если бы она произошла вблизи Солнечной системы, была бы сопоставима со сверхмощной солнечной вспышкой.
При образовании сверхновой происходит гамма-излучение, однако покинуть границы своей системы оно не может. Астроном пояснил, что на Земле от космических явлений все живое защищает атмосфера.
Для того чтобы создать прямую угрозу жизни на Земле, сверхновая должна находиться внутри Солнечной системы. Если бы у Солнца была звезда-компаньон, у нашей системы был бы совершенно иной облик. При этом Солнце не может коллапсировать со вспышкой, для этого у него слишком маленькая масса.
Ранее ученые получили первый сигнал от космического объекта 3I/ATLAS, который находится в Солнечной системе и движется по направлению к Земле.
Новости по теме
- В Пензенской области 16 ноября ожидается гололед
- Предстоящая зима будет холоднее предыдущей
- 15 ноября погода не порадует жителей Пензенской области
- В выходные пензенцев ждет первое осеннее испытание
- 14 ноября в Пензенской области будет пасмурно и дождливо
- Магнитная буря на Земле прошла пик и идет на спад
- 13 ноября в Пензенской области станет чуть теплее
- Упавший в России метеорит выставили на продажу
- На Земле происходит магнитная буря почти высшего уровня
- 12 ноября в Пензенской области будет дождливо и туманно
Последние новости
- Россиянам рассказали о риске заболеть гриппом после прививки
- В России предложили покупать квартиры по метру
- Россиянам назвали самые подходящие оттенки в одежде для встречи Нового года
- Мужчина попытался проглотить гигантский бургер и повредил мозг
- Россиян предупредили о волне сокращений с начала года
- Госдума захотела запретить продавать детям имитирующие алкоголь напитки
- Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления
- Потери россиян из-за шринкфляции и уловок продавцов оценили
- В России начали закрывать магазины одежды и обуви
- Раскрыты неожиданные опасности для россиян из-за ограничения работы сим-карт
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!