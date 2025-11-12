На Земле происходит магнитная буря почти высшего уровня

На Земле происходит очень сильная магнитная буря - уровня G4.7, то есть практически высшего.
К планете подошло первое из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН утром в среду, 12 ноября.
«Геомагнитная ситуация на данный момент выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза. К планете ночью должен был прийти только первый, самый слабый из трех ожидающихся плазменных выбросов, вызвав слабые бури уровня G1-G2. Основной пик воздействия прогнозировался и по-прежнему прогнозируется в середине суток.
Единственное объяснение состоит в том, что движущееся сейчас последним облако плазмы от вчерашней, самой сильной вспышки года из-за своих рекордных скоростей уже догнало распространявшиеся впереди более медленные плазменные облака и сейчас толкает и сдавливает их, резко увеличивая температуру, плотность и магнитные характеристики», - пояснили ученые.
Таким образом, в лаборатории предполагают, что удар по планете основного из трех солнечных выбросов плазмы еще не случился. Прогноза на сутки не дают: нет возможности обсчитать подобные экстремальные события. Космические аппараты, работающие около Земли, передают последние часы сильно искаженные значения.
Новости по теме
- Россиянам захотели разрешить не работать во время магнитных бурь
- 12 ноября возможны магнитные бури уровня G3-G4
- Раскрыто влияние магнитных бурь на здоровье
- 7 ноября ожидается самая сильная геомагнитная буря года
- На Земле началась последняя магнитная буря октября
- Ученые объявили о стабилизации геомагнитной обстановки
- В выходные геомагнитная обстановка на Земле усложнится
- 21 октября можно невооруженным глазом наблюдать метеорный поток
- На Земле ожидается очередная магнитная буря
- На Земле третьи сутки подряд продолжается магнитная буря
Последние новости
- В 4 микрорайонах Пензы 13 ноября отключат свет
- В Пензе пройдет большая конференция для бизнеса
- Развеян миф о вреде еды после шести вечера
- 12 ноября в Пензенской области будет дождливо и туманно
- В Пензе готовы потратить 5 млн на переподключение иллюминации
- В Пензенском районе выявили еще один очаг бешенства
- На освещение нового сквера в Маньчжурии выделили 0,5 млн рублей
- Все бюджетные места в ординатуре медвузов станут целевыми
- Движение в 2-м проезде Свердлова будет перекрыто до 30 ноября
- Выезд с улицы Одесской на М-5 останется закрытым до конца недели
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!