На Земле происходит магнитная буря почти высшего уровня

На Земле происходит очень сильная магнитная буря - уровня G4.7, то есть практически высшего.

К планете подошло первое из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН утром в среду, 12 ноября.

«Геомагнитная ситуация на данный момент выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза. К планете ночью должен был прийти только первый, самый слабый из трех ожидающихся плазменных выбросов, вызвав слабые бури уровня G1-G2. Основной пик воздействия прогнозировался и по-прежнему прогнозируется в середине суток.

Единственное объяснение состоит в том, что движущееся сейчас последним облако плазмы от вчерашней, самой сильной вспышки года из-за своих рекордных скоростей уже догнало распространявшиеся впереди более медленные плазменные облака и сейчас толкает и сдавливает их, резко увеличивая температуру, плотность и магнитные характеристики», - пояснили ученые.

Таким образом, в лаборатории предполагают, что удар по планете основного из трех солнечных выбросов плазмы еще не случился. Прогноза на сутки не дают: нет возможности обсчитать подобные экстремальные события. Космические аппараты, работающие около Земли, передают последние часы сильно искаженные значения.

Источник — лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
