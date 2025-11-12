В стране и мире

Упавший в России метеорит выставили на продажу

Осколок упавшего в России метеорита выставили на продажу. Об этом сообщает издание Baza.

Космическое тело, которое наблюдали жители ряда регионов страны, обнаружили в населенном пункте Окуловка Новгородской области - там 400-граммовый метеорит пробил крышу частного дома.

Хозяйка пострадавшего строения передала пятую часть находки ученым, а остаток решила продать.

Еще часть осколков метеорита ранее нашлась в селе Брейтово Ярославской области, там космический объект также врезался в частный дом. Всего было найдено около 30 обломков весом 200 граммов.

Проведенные предварительные исследования показали, что метеорит можно отнести к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6.

Фото из ТГ-канала Baza.

Источник — lenta.ru
