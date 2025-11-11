Россиянам захотели разрешить не работать во время магнитных бурь. С таким предложением выступила партия «Коммунисты России», которая собралась направить обращение в Министерство здравоохранения и Минтруд, сообщает «Абзац».
Председатель объединения Сергей Малинкович рассказал изданию, что метеозависимые россияне должны иметь право не выходить на работу из-за плохого самочувствия, а также получать в эти дни больничные выплаты.
Предлагается освобождать россиян от работы, если у них диагностированы проблемы с артериальным давлением, либо с определенного возраста. Также критерием может стать факт потери сознания или дееспособности на работе во время магнитных бурь.
Россиянам, которые не могут предоставить подтверждающие состояние медицинские документы, необходимо дать возможность перейти на удаленную работу в период магнитных бурь. Депутат также добавил, что магнитные бури становятся «более агрессивными» и «всеохватывающими». Единственным способом уберечься от них Малинкович назвал полный покой.
Степень влияния магнитных бурь на самочувствие людей во врачебной среде остается дискуссионной. Так, некоторые врачи высказывают предположение, что аномально сильные магнитные бури могут повлиять на самочувствие людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, легочной, нервной систем; на пациентов, ослабленных серьезными вирусными инфекциями. К группе риска относят и людей, страдающих психическими расстройствами. Известно при этом, что магнитные бури влияют на работу электрических устройств.
