В Пензенском районе выявили еще один очаг бешенства

11.11.2025 | 20:29

В Пензенском районе обнаружен очередной очаг бешенства. На этот раз неблагополучным признано подворье на улице Заречной в деревне Ханеневке. Соответствующий указ губернатор Олег Мельниченко подписал 10 ноября.

На территории деревни установлен 60-дневный карантин. В этот период очаг инфекции запрещено посещать посторонним лицам, кроме специалистов ветеринарной службы.

Также нельзя заниматься лечением больных восприимчивых животных, снимать шкуры с их трупов, проводить ярмарки, связанные с перемещением и скоплением особей.

Кроме того, запрещен вывоз и ввоз восприимчивых животных, за исключением тех, что были привиты от бешенства в течение 179 предшествующих дней.

Ранее очаг бешенства выявили в селах Ермоловка и Вырыпаево Пензенского района. Это смертельно опасное заболевание, предающееся человеку через укус или при ослюнении.