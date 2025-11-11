В Пензенском районе выявили еще один очаг бешенства

В Пензенском районе обнаружен очередной очаг бешенства. На этот раз неблагополучным признано подворье на улице Заречной в деревне Ханеневке. Соответствующий указ губернатор Олег Мельниченко подписал 10 ноября.
На территории деревни установлен 60-дневный карантин. В этот период очаг инфекции запрещено посещать посторонним лицам, кроме специалистов ветеринарной службы.
Также нельзя заниматься лечением больных восприимчивых животных, снимать шкуры с их трупов, проводить ярмарки, связанные с перемещением и скоплением особей.
Кроме того, запрещен вывоз и ввоз восприимчивых животных, за исключением тех, что были привиты от бешенства в течение 179 предшествующих дней.
Ранее очаг бешенства выявили в селах Ермоловка и Вырыпаево Пензенского района. Это смертельно опасное заболевание, предающееся человеку через укус или при ослюнении.
