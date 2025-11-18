В России планируют создать единую службу защиты от агрессивных собак

В стране хотят создать единую экстренную службу защиты от опасных собак. Россияне смогут позвонить по определенному номеру и сообщить об агрессивных животных.
Сейчас готовится соответствующий законопроект, его скоро внесут на рассмотрение, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«В регионах пока что не налажена защита людей от агрессивных собак. Россияне не знают, куда обратиться в таких ситуациях, поскольку даже при обращении в службу отлова или местные органы самоуправления они не получают необходимой защиты. А если людей и защищают, то с большой задержкой», - отметила она.
В 20 регионах служба уже появилась. Жители могут набрать 112 и сообщить об агрессивных животных на улицах.
По словам Останиной, единый номер должен действовать по всей стране.
«Не важно, куда ты приехал: в Сочи, Тыву или Екатеринбург, - везде должна быть возможность позвонить и сообщить об опасных собаках, а служба должна отреагировать», - подчеркнула она.
Нина Останина добавила, что государство не понесет дополнительных расходов на такую защиту, поскольку единые службы есть почти во всех регионах России.
