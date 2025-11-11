В Пензе запрещены захоронения домашних животных

В Пензе отсутствуют официально утвержденные кладбища для домашних животных, сообщили в региональном минлесхозе.
«Согласно ветеринарным правилам сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на объекты размещения отходов производства и потребления, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты», - уточнил специалист во «ВКонтакте».
По его словам, возможна кремация трупов животных в частной организации.
Таким образом, кладбища питомцев, существующие в Пензе, нелегальны.
Закон, регулирующий порядок захоронения домашних животных, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он запрещает владельцам самостоятельно хоронить питомцев. Тело животного считается «биологическими отходами», которые необходимо должным образом уничтожить - кремировать. Нарушение санитарных условий грозит административными штрафами: для физических лиц - от 4 000 до 5 000 рублей, для юридических - от 500 000 до 700 000.
Ранее сообщалось, что пензенцы хоронят животных рядом с Новозападным кладбищем, в районе Маньчжурии, в Арбековском лесу и др.
