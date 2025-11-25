Общество

Жители региона стали реже жаловаться на нападения собак

В Пензенской области уменьшилось число обращений жителей по поводу агрессивных собак, отметил руководитель ЦУР Артем Кондрашов.

«То, какое количество жалоб мы раньше агрегировали по собакам, - сегодня их практически нет. Это всегда были какие-то страшные случаи, эмоциональные, где покусали либо ребенка, либо женщину, либо пакет продуктовый разорвали, либо напали», - сообщил Кондрашов в прямом эфире во «ВКонтакте» во вторник, 25 ноября.

Сегодня жалоб стало значительно меньше, подчеркнул он.

По словам Кондрашова, снижение числа обращений можно считать трендом, а также показателем постепенного разрешения проблемы агрессивных животных в регионе.

В феврале этого года в р. п. Башмаково 15-летний подросток возвращался домой с учебы, когда к нему подбежала бездомная собака и укусила за ногу. В марте в Пензе на улице Экспериментальной, в районе школы № 20, агрессивные животные напали на ученика 4-го класса. В апреле в поселке Лунино возле детского сада пес набросился на 8-летнюю девочку. У ребенка диагностировали укушенные раны задней области грудной клетки.

