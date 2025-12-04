В Пензенской области на карантин закрыты 138 классов в 43 школах

04.12.2025 | 16:42

В Пензенской области из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ некоторые детские коллективы пришлось закрыть на карантин. Данные на четверг, 4 декабря, озвучили в региональном министерстве образования.

В частности, распущены ученики 138 классов (из них 95 - в Пензе) в 43 школах (28) и воспитанники 8 групп в 6 детсадах.

Как известно, при ОРВИ класс закрывают на карантин, если в нем отсутствует 20% детей или более, решение принимает руководство учебного заведения.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе в регионе у 3 человек выявили грипп. Зараженные - жители областного центра и Земетчинского района, у них подтвердился вирус группы А(Н3N2), или так называемый гонконгский грипп.

В целом за период с 24 по 30 ноября зарегистрировали 1 647 случаев ОРВИ, что на 1,3% меньше, чем было в предыдущем отчетном периоде. Треть всех пациентов - дети.