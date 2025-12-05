Общество

Водителей захотели лишать прав за незаконный знак «Инвалид»

Печать
Telegram

В России водителей, незаконно использующих знак «Инвалид», захотели лишать прав. Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ в пятницу, 5 декабря. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения предложили внести в КоАП РФ. За установку на автомобиле знака «Инвалид» без соответствующего разрешения гражданам грозит штраф в 7 500 рублей, должностным лицам - 25 000 рублей, юридическим лицам - 500 000 рублей. Предмет административного нарушения конфискуют.

Если закон проигнорируют во второй раз, то граждан предложено оштрафовать на 15 000 рублей и лишить их водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев. Предмет административного правонарушения тоже конфискуют.

Штраф для должностных лиц составит 40 000 рублей, для организаций - 1 млн рублей.

Как отметили авторы инициативы, в последнее время растет количество водителей, которые незаконно используют знак «Инвалид», чтобы бесплатно пользоваться парковками. Сейчас за это полагается штраф в 5 000 рублей. Для многих автомобилистов эта сумма несущественна, а повторное нарушение не предусматривает увеличения взыскания.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети