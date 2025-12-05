Водителей захотели лишать прав за незаконный знак «Инвалид»

В России водителей, незаконно использующих знак «Инвалид», захотели лишать прав. Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ в пятницу, 5 декабря. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Изменения предложили внести в КоАП РФ. За установку на автомобиле знака «Инвалид» без соответствующего разрешения гражданам грозит штраф в 7 500 рублей, должностным лицам - 25 000 рублей, юридическим лицам - 500 000 рублей. Предмет административного нарушения конфискуют.
Если закон проигнорируют во второй раз, то граждан предложено оштрафовать на 15 000 рублей и лишить их водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев. Предмет административного правонарушения тоже конфискуют.
Штраф для должностных лиц составит 40 000 рублей, для организаций - 1 млн рублей.
Как отметили авторы инициативы, в последнее время растет количество водителей, которые незаконно используют знак «Инвалид», чтобы бесплатно пользоваться парковками. Сейчас за это полагается штраф в 5 000 рублей. Для многих автомобилистов эта сумма несущественна, а повторное нарушение не предусматривает увеличения взыскания.
