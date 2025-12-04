С 6 декабря плата за воду для части собственников увеличится в 2 раза

С 6 декабря в России вступают в силу новые правила оплаты холодного водоснабжения для квартир, где отсутствуют индивидуальные счетчики.
Изменения коснутся тех собственников жилья, которые до сих пор не установили прибор учета и не имеют официального подтверждения, что его монтаж технически невозможен.
Согласно постановлению Правительства РФ от 25 ноября 2025 года № 1871, «штрафной» коэффициент при начислении платы за холодную воду будет увеличен с 1,5 до 3.
«Абзац первый пункта 60 после слов «равной 1.5» дополнить словами «(при расчете размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению - 3)», - говорится в постановлении Правительства РФ, меняющем Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.
Это означает, что собственники квартир без счетчиков будут платить по нормативу, умноженному на тройной коэффициент.
Как пояснили законодатели, нововведение направлено на стимулирование установки индивидуальных приборов учета собственниками жилья и формирование более рационального подхода к потреблению ресурсов.
Переход на новые правила оплаты холодного водоснабжения направлен на повышение прозрачности и справедливости в начислении коммунальных платежей.
