В главном корпусе башмаковской больницы завершили ремонт

Главный корпус Башмаковской районной больницы готов принять пациентов, сообщили в Минздраве Пензенской области.
В медучреждении прошла приемка ремонта. Комиссия осмотрела обновленные помещения, оценила качество работ.
В главном корпусе отремонтировали стены и потолки, лестничные марши, заменили все коммуникации, систему противопожарной безопасности, усовершенствовали входную группу.
На втором этаже сделали перепланировку помещений.
Для удобства пациентов диагностическое отделение разместили в том же крыле, где принимают врачи первичного звена.
Ранее в Башмаковской районной больнице преобразили терапевтический корпус и педиатрическое отделение.
