В главном корпусе башмаковской больницы завершили ремонт

05.12.2025 | 13:25

Главный корпус Башмаковской районной больницы готов принять пациентов, сообщили в Минздраве Пензенской области.

В медучреждении прошла приемка ремонта. Комиссия осмотрела обновленные помещения, оценила качество работ.

В главном корпусе отремонтировали стены и потолки, лестничные марши, заменили все коммуникации, систему противопожарной безопасности, усовершенствовали входную группу.

На втором этаже сделали перепланировку помещений.

Для удобства пациентов диагностическое отделение разместили в том же крыле, где принимают врачи первичного звена.

Ранее в Башмаковской районной больнице преобразили терапевтический корпус и педиатрическое отделение.