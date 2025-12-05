Опубликован прогноз погоды в Пензенской области на выходные

05.12.2025 | 12:06

В предстоящие выходные погода в Пензенской области существенно не изменится, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Регион останется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. В субботу в большинстве районов пройдут небольшие осадки смешанного характера, а в остальные дни (воскресенье и понедельник. - Прим. ред.) преимущественно без осадков», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, из-за поступления влажного воздуха и слабого ветра сохранятся благоприятные условия для образования тумана.

Что касается температурного режима, он по-прежнему будет выше нормы на 3-5 градусов. Днем уличные термометры будут показывать до +2, по ночам до -5.

Ранее метеорологи предупредили, что в первую неделю календарной зимы погода в Пензенской области будет осенней и вполне комфортной.