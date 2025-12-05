Опубликован прогноз погоды в Пензенской области на выходные

В предстоящие выходные погода в Пензенской области существенно не изменится, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Регион останется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. В субботу в большинстве районов пройдут небольшие осадки смешанного характера, а в остальные дни (воскресенье и понедельник. - Прим. ред.) преимущественно без осадков», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
По ее словам, из-за поступления влажного воздуха и слабого ветра сохранятся благоприятные условия для образования тумана.
Что касается температурного режима, он по-прежнему будет выше нормы на 3-5 градусов. Днем уличные термометры будут показывать до +2, по ночам до -5.
Ранее метеорологи предупредили, что в первую неделю календарной зимы погода в Пензенской области будет осенней и вполне комфортной.
Новости по теме
- В Пензенской области ожидаются небольшие осадки
- 4 декабря погода в Пензенской области не изменится
- В Пензе ноябрь побил температурный рекорд XIX века
- 3 декабря в Пензенской области будет туманно и безветренно
- 2 декабря в Пензенской области будет облачно и без осадков
- В первую неделю зимы погода в Пензенской области будет осенней
- 1 декабря в Пензенской области ожидается туман
- Последний день осени в Пензенской области будет тихим и теплым
- 29 ноября в Пензенской области будет пасмурно и туманно
- Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на выходные
Последние новости
- Водителей захотели лишать прав за незаконный знак «Инвалид»
- Нижнеломовцы подхватили кишечные инфекции из-за некачественной воды
- Дома на ГПЗ и в Маньчжурии на сутки останутся без холодной воды
- В одной из марок игрушки лабубу нашли токсичное вещество
- В Пензенской области ожидаются небольшие осадки
- К ремонту поликлиники на улице Володарского возникли вопросы
- В управлении ЖКХ прояснили судьбу сквера им. Дзержинского
- С 6 декабря плата за воду для части собственников увеличится в 2 раза
- В Пензе 10 новых граждан России отправили в военкомат
- В густонаселенных местах Пензенской области улучшили связь
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!