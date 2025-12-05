В одной из марок игрушки лабубу нашли токсичное вещество

В одной из марок популярной игрушки лабубу обнаружено превышение концентрации токсичного вещества диоктилфталата, предупредили в Роскачестве. Оно опасно для репродуктивной системы, печени и почек.
Всего эксперты проверили 13 игрушек, произведенных в Китае. Их закупили на маркетплейсах, рынках, в сети магазинов детских товаров. Цена варьировалась от 270 рублей до 7 400 рублей за штуку. На 11 лабубу указан бренд Pop Mart (оригинальный производитель), на двух других - Labubu и «Плюшевая мафия».
Игрушки прошли несколько тестов. Их проверили на выделение вредных химических веществ в воздух, соляную кислоту и воду.
По первым двум показателям нарушений не выявили. То есть, играя с лабубу, ребенок не будет вдыхать вредные вещества, ему не грозит отравление, если фрагмент игрушки попадет в желудок.
При проверке выделения химических веществ в воду выяснилось, что все товары безопасны, кроме одного - под маркой Labubu.
«Анализ водной вытяжки имитирует непосредственный контакт с кожей человека, миграцию канцерогенных веществ в пот, слюну. Диоктилфталат - это самый распространенный представитель группы фталатов, которые используются в качестве пластификаторов. Они делают жесткий ПВХ (поливинилхлорид) мягким, гибким и эластичным. Именно его могли использовать при производстве игрушки лабубу, если она сделана из мягкого ПВХ», - пояснил эксперт Дмитрий Гузов.
Диоктилфталат токсичен для репродуктивной системы. Он имитирует или блокирует действие эстрогенов (женских половых гормонов), что особенно опасно для детей и беременных женщин.
Для мальчиков, часто контактирующих с этим веществом, есть риск нарушения в развитии репродуктивных органов. Кроме того, диоктилфталат влияет на поведенческие и неврологические проблемы, например из-за него может развиться СДВГ.
При длительном воздействии вещество негативно сказывается на печени и почках, вызывает аллергии, кожные раздражения.
Новости по теме
- Названа самая большая ошибка при бессоннице
- В России заблокировали популярную игровую платформу Roblox
- Невролог разъяснила причины тряски ногой под столом
- Названо число пропавших за год в России детей
- Назван необычный способ снизить уровень стресса
- Врач развеяла главные мифы о ботоксе
- Ветеринар назвала семь самых сложных в содержании пород собак
- Раскрыто опасное последствие постоянных пробуждений в темноте
- Обнаружен эффективный способ защиты от ускоренного старения
- В Пензе детскую поликлинику на ул. Депутатской заполонили комары
Последние новости
- Водителей захотели лишать прав за незаконный знак «Инвалид»
- Опубликован прогноз погоды в Пензенской области на выходные
- Нижнеломовцы подхватили кишечные инфекции из-за некачественной воды
- Дома на ГПЗ и в Маньчжурии на сутки останутся без холодной воды
- В Пензенской области ожидаются небольшие осадки
- К ремонту поликлиники на улице Володарского возникли вопросы
- В управлении ЖКХ прояснили судьбу сквера им. Дзержинского
- С 6 декабря плата за воду для части собственников увеличится в 2 раза
- В Пензе 10 новых граждан России отправили в военкомат
- В густонаселенных местах Пензенской области улучшили связь
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!