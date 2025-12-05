В одной из марок игрушки лабубу нашли токсичное вещество

05.12.2025 | 08:40

В одной из марок популярной игрушки лабубу обнаружено превышение концентрации токсичного вещества диоктилфталата, предупредили в Роскачестве. Оно опасно для репродуктивной системы, печени и почек.

Всего эксперты проверили 13 игрушек, произведенных в Китае. Их закупили на маркетплейсах, рынках, в сети магазинов детских товаров. Цена варьировалась от 270 рублей до 7 400 рублей за штуку. На 11 лабубу указан бренд Pop Mart (оригинальный производитель), на двух других - Labubu и «Плюшевая мафия».

Игрушки прошли несколько тестов. Их проверили на выделение вредных химических веществ в воздух, соляную кислоту и воду.

По первым двум показателям нарушений не выявили. То есть, играя с лабубу, ребенок не будет вдыхать вредные вещества, ему не грозит отравление, если фрагмент игрушки попадет в желудок.

При проверке выделения химических веществ в воду выяснилось, что все товары безопасны, кроме одного - под маркой Labubu.

«Анализ водной вытяжки имитирует непосредственный контакт с кожей человека, миграцию канцерогенных веществ в пот, слюну. Диоктилфталат - это самый распространенный представитель группы фталатов, которые используются в качестве пластификаторов. Они делают жесткий ПВХ (поливинилхлорид) мягким, гибким и эластичным. Именно его могли использовать при производстве игрушки лабубу, если она сделана из мягкого ПВХ», - пояснил эксперт Дмитрий Гузов.

Диоктилфталат токсичен для репродуктивной системы. Он имитирует или блокирует действие эстрогенов (женских половых гормонов), что особенно опасно для детей и беременных женщин.

Для мальчиков, часто контактирующих с этим веществом, есть риск нарушения в развитии репродуктивных органов. Кроме того, диоктилфталат влияет на поведенческие и неврологические проблемы, например из-за него может развиться СДВГ.

При длительном воздействии вещество негативно сказывается на печени и почках, вызывает аллергии, кожные раздражения.