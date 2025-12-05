В Ахунах водитель Nissan врезался в забор

05.12.2025 | 08:11

Вечером в четверг, 4 декабря, в Ахунах случилось ДТП с участием легкового автомобиля.

Об аварии в Сети сообщили очевидцы. По их словам, водитель Nissan Almera снес забор. Машина перевернулась на бок, ее кузов деформирован.

«Людей, которые находились внутри, госпитализировали. У одного из пострадавших шейный перелом», - рассказал один из очевидцев.

Пока официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.

