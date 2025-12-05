В Ахунах водитель Nissan врезался в забор

Вечером в четверг, 4 декабря, в Ахунах случилось ДТП с участием легкового автомобиля.
Об аварии в Сети сообщили очевидцы. По их словам, водитель Nissan Almera снес забор. Машина перевернулась на бок, ее кузов деформирован.
«Людей, которые находились внутри, госпитализировали. У одного из пострадавших шейный перелом», - рассказал один из очевидцев.
Пока официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.
16 ноября на улице Циолковского в Пензе «Лада» врезалась в ограждение Комсомольского парка. В ДТП пострадали 3 человека. Их достали из машины очевидцы.
Новости по теме
- Водителей захотели лишать прав за незаконный знак «Инвалид»
- Сбили девочку: ДТП на ул. Генерала Глазунова заинтересовало прокуратуру
- В России предложили изымать машины за пьяное вождение после первого нарушения
- Снес липу: в Пензе ищут свидетелей ДТП на ул. Володарского
- На улице Октябрьской в Кузнецке сбили пенсионера
- Сбили девочку: момент ДТП на ул. Генерала Глазунова попал на видео
- В Пензе будут судить пенсионера, сбившего велосипедиста на Бугровке
- На трассе в Бессоновском районе загорелся самосвал
- В Кузнецком районе столкнулись три автомобиля
- Дату перенесли: Ленинский путепровод перекроют 4 декабря
Последние новости
- Сбили девочку: ДТП на ул. Генерала Глазунова заинтересовало прокуратуру
- Снес липу: в Пензе ищут свидетелей ДТП на ул. Володарского
- На ул. Окружной в Пензе сгорела крыша трехквартирного дома
- На улице Октябрьской в Кузнецке сбили пенсионера
- Сбили девочку: момент ДТП на ул. Генерала Глазунова попал на видео
- Спасатели достали врезавшийся в руку малыша элемент цепочки
- На трассе в Бессоновском районе загорелся самосвал
- В Кузнецком районе столкнулись три автомобиля
- На хлебокомбинате в Кузнецке огонь уничтожил 40 тонн семечек
- Заготовка к празднику: в регионе незаконно вырубили 88 сосен
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!