В Ахунах водитель Nissan врезался в забор

Вечером в четверг, 4 декабря, в Ахунах случилось ДТП с участием легкового автомобиля.

Об аварии в Сети сообщили очевидцы. По их словам, водитель Nissan Almera снес забор. Машина перевернулась на бок, ее кузов деформирован.

«Людей, которые находились внутри, госпитализировали. У одного из пострадавших шейный перелом», - рассказал один из очевидцев.

Пока официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.

16 ноября на улице Циолковского в Пензе «Лада» врезалась в ограждение Комсомольского парка. В ДТП пострадали 3 человека. Их достали из машины очевидцы.

Источник — фото «ДТП Пенза»
