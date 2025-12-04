В Пензенской области ожидаются небольшие осадки

04.12.2025 | 22:00

В пятницу, 5 декабря, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщает Приволжское УГМС.

В отдельных районах прогнозируется туман.

Ветер будет неустойчивым и слабым.

В ночь на пятницу, днем и в ночь на субботу термометры будут показывать -3...+2 градуса. В темное время суток также местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

В народном календаре 5 декабря - Прокопьев день. На Руси подмечали: теплая погода в это время сулит снежную и длинную зиму.