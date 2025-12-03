Стало известно, почему 92-й бензин расходуется быстрее 95-го

Некоторые автолюбители пришли к выводу, что некоторые китайские кроссоверы с турбированным двигателем расходуют полный бак 92-го бензина на 150 км быстрее, чем 95-го.
Директор департамента по работе с партнерами СТО UREMONT Александр Петров в интервью порталу «АвтоВзгляд» объяснил, почему подобное происходит.
По его словам, все дело в октановом числе топлива. Чем оно ниже, тем выше риск детонации - так называемых микро-взрывов в цилиндрах.
Электроника двигателя, получая сигналы с датчиков, смещает момент зажигания на более поздний срок, чтобы снизить нагрузку. В результате мотор немного теряет мощность, а водитель чаще нажимает на газ, пытаясь сохранить привычную динамику.
Так и возникает дополнительный расход 1–1,5 литра, что при полном баке объясняет разницу в пробеге на 100–150 км.
На атмосферных двигателях этот эффект выражен слабее, так как без наддува давление в цилиндрах ниже, риск детонации меньше, и корректировка зажигания под 92-й бензин почти не сказывается на расходе.
Но если мотор изначально рассчитан на 95-й бензин, как большинство современных двигателей, именно на нем автомобиль работает эффективнее, заключил Петров.
