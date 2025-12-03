Полезное

Стало известно, почему 92-й бензин расходуется быстрее 95-го

Печать
Telegram

Некоторые автолюбители пришли к выводу, что некоторые китайские кроссоверы с турбированным двигателем расходуют полный бак 92-го бензина на 150 км быстрее, чем 95-го.

Директор департамента по работе с партнерами СТО UREMONT Александр Петров в интервью порталу «АвтоВзгляд» объяснил, почему подобное происходит.

По его словам, все дело в октановом числе топлива. Чем оно ниже, тем выше риск детонации - так называемых микро-взрывов в цилиндрах.

Электроника двигателя, получая сигналы с датчиков, смещает момент зажигания на более поздний срок, чтобы снизить нагрузку. В результате мотор немного теряет мощность, а водитель чаще нажимает на газ, пытаясь сохранить привычную динамику.

Так и возникает дополнительный расход 1–1,5 литра, что при полном баке объясняет разницу в пробеге на 100–150 км.

На атмосферных двигателях этот эффект выражен слабее, так как без наддува давление в цилиндрах ниже, риск детонации меньше, и корректировка зажигания под 92-й бензин почти не сказывается на расходе.

Но если мотор изначально рассчитан на 95-й бензин, как большинство современных двигателей, именно на нем автомобиль работает эффективнее, заключил Петров.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — АвтоВзгляд
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети